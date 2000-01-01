25.11 08:03 MIGnews.com

Сын экс-лидера Сирии: миллион за информацию об Эли Коэне

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Поиски могилы легендарного израильского шпиона Эли Коэна обойдутся как минимум в миллион долларов.Об этом заявил сын экс-президента Сирии сирийского лидера Амина аль-Хафиза, который был у власти во время казни израильского шпиона, Халид аль-Хафид, ныне проживающий в Новой Зеландии, сообщает интернет-издание The Times of Israel.По его словам, представители израильского разведывательного агентство Моссад через своих коллег из новозеландской службы NZSIS пытались заключить соответствующую сделку."Я сын единственного человека на планете, который знает, где похоронены останки Коэна. Они хотели, чтобы я помог», - заявил аль-Хафид, добавив, что он с помощью текстовых сообщений общался с новозеландским агентом, который представился как "Карл".Аль-Хафид также отметил, что требовал миллион долларов из-за риска возможных обвинений в сотрудничестве с Моссадом, а также высокой опасности, связанной с посещением разрушенной войной страны.Однако, по всей видимости, в Моссаде отказались от этой идеи и контакт прервался."Да, у меня есть долги, но я не хотел на этом зарабатывать, или делать это для Моссада. Я хотел помочь жене и детям Коэна. Все было из благих побуждений и вышло действительно неправильно", - заявил Хафид, подчеркнув, что все еще готов помочь.Хафид также отметил, что, несмотря на обстоятельства гибели Коэна, его отец проследил, чтобы тот похоронили надлежащим образом.Отметим, Коэн в 1960-х годах работал в интересах Израиля в Сирии. Он предоставил ценную информацию, которая помогла израильским военным в Шестидневной войне 1967 года. Агент был в итоге пойман и, в конечном итоге, казнен в 1965 году. Власти Израиля уже несколько десятилетий прикладывают усилия, чтобы обнаружить его останки.Интерес к жизни и смерти Коэна возобновился после выхода в этом году на Netflix «Шпиона», где израильтянина сыграл популярный британский актер Саша Барон-Коэн.Добавим, Амин аль-Хафиз был президентом Сирии с 1964 по 1965 год пока его не отстранили от власти. После нескольких лет ссылки в Ираке Хафиз вернулся в Сирию, где и умер в 2009 году. Он был личным другом Коэна, хотя и считал, что тот был сирийцем.