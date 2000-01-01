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`Командиры ЦАХАЛа не выполняют приказов` 25.11 07:30   MIGnews.com

"Командиры ЦАХАЛа не выполняют приказов"

Израильскую армию потряс новый скандал, связанный  с уходом в отставку одного из наиболее многообещающих офицеров бронетанкового корпуса.

Офицер, майор Идо Петровский,  уволился в запас после 11,5 лет службы. Он считался командиром, перед которым открывались блестящие карьерные перспективы. Последняя должность, которую он занимал - командир курсов офицеров бронетанкового корпуса считается одной из важнейших позиций в этом роде войск.

Отставка майора сопровождалось публикацией открытого письма - трехстраничного документа озаглавленного “Чего мало и чего нет, что необходимо бравому командиру”.

Офицер утверждает, что одной из главных проблем ЦАХАЛа является то, что высшие офицеры не устанавливают приоритетов и не ставят основных задач перед подчиненными. Результатом является господство средних и низких стандартов в офицерском корпусе.

Офицеры, тонущие в потоке приказов, распоряжений и инструкций, значительную их часть попросту не исполняют. Петровский пишет: “Мы сделаем все, но маневрируя, в самый последний момент и только если на нас смотрят. Мы будем идти между каплями, и мы намокнем - но только чуть-чуть. Мы будем опаздывать на встречи, нас не будет на местах - потому что мы заняты подготовкой презентаций для высшего командования. Но когда гром грянет и случится что то мы напишем в отчетах, что присутствие командира могло предотвратить подобный инцидент”.

Офицер продолжает: “Я тоже грешил, и меня хвалили на всю мощь. Спустя 11,5 лет после прекрасной и наполненной смыслом службы в ЦАХАЛе я ухожу, потому что у меня больше нет сил участвовать в этой гонке, и моя способность ть ветрам, дующим вокруг подорвана”.

Офицер подчеркивает, что он не жалуется на  ситуацию, но, скорее, пытается найти решения. Он утверждает, что высшее командование должно взять на себя ответственность и устанавливать четкие приоритеты, прямо говорить офицерам, что имеет значение, а что нет.

Письмо получило большое популярность в армии. Многие офицеры выражают свои симпатии к выраженным в нем чувствам. Редко подобные письма. не от высших генералов, пробуждали подобный интерес в армии.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала следующий комментарий в связи с публикацией письма: “Данное письмо циркулировало внутри армейских кругов. Его автором является офицер, занимавший должность командира курсов в бронетанковом корпусе. .Содержание письма выражает и отражает его личное мнение. ЦАХАЛ поддерживает углубление культуры самокритики и постановки трудных вопросов, с критическим, честным и субъективным мышлением”.


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