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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:26.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Воспитатель сняла фото Биби: я учу детей другим ценностям. Воспитательница детского сада в Пардес-Хана, Оснат Хагай сняла фотографию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в знак протеста против того, что он возглавляет правительство после предъявления ему обвинений в коррупции.

Саар: я смогу сформировать правительство, а Биби не сможет. Высокопоставленный сановник Ликуда Гидеон Саар дал интервью радио Решет Бет. "Если я одержу победу на праймериз, я смогу сформировать правительство с нынешним составом Кнессета”.

Баркат: путч в Ликуде провалился. Высокопоставленный член Ликуда Нир Баркат обрушился с нападками на другого высокопоставленного члена той же партии, Гидеона Саара.

Либерман выступил против иммунитета для Нетаниягу. Председатель "НДИ" Авигдор Либерман выступил против усилия Кнессета по предоставлению премьер-министру Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета.

Лапид: у Мандельблита есть личная охрана из-за Нетаниягу. Лидер "Кахоль Лаван" Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он ставит под угрозу жизнь юридического советника Авихай Мандельблита и сотрудников прокуратуры.

Мандельблит: Нетаниягу может остаться на должности. Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил в понедельник вечером, 25 ноября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет обязан уходить в отставку из-за предъявленных ему обвинений.


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