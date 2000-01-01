26.11 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Воспитатель сняла фото Биби: я учу детей другим ценностям
. Воспитательница детского сада в Пардес-Хана, Оснат Хагай сняла фотографию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в знак протеста против того, что он возглавляет правительство после предъявления ему обвинений в коррупции.
Саар: я смогу сформировать правительство, а Биби не сможет
. Высокопоставленный сановник Ликуда Гидеон Саар дал интервью радио Решет Бет. "Если я одержу победу на праймериз, я смогу сформировать правительство с нынешним составом Кнессета”.
Баркат: путч в Ликуде провалился
. Высокопоставленный член Ликуда Нир Баркат обрушился с нападками на другого высокопоставленного члена той же партии, Гидеона Саара.
Либерман выступил против иммунитета для Нетаниягу
. Председатель "НДИ" Авигдор Либерман выступил против усилия Кнессета по предоставлению премьер-министру Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета.
Лапид: у Мандельблита есть личная охрана из-за Нетаниягу
. Лидер "Кахоль Лаван" Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он ставит под угрозу жизнь юридического советника Авихай Мандельблита и сотрудников прокуратуры.
Мандельблит: Нетаниягу может остаться на должности
. Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил в понедельник вечером, 25 ноября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет обязан уходить в отставку из-за предъявленных ему обвинений.
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