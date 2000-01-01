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Саар: партия зашла в тупик | Фото:25.11 21:01   MIGnews.com

Гидеон Саар: партия зашла в тупик

На встрече "Ликуда" в Ход ха-Шароне соперник Нетаниягу Гидеон Саар заявил, что партия достигла "тупика" в политическом плане и должна внести изменения или она рискует потерять власть.

"Несмотря на все, что было сказано обо мне премьер-министром и его сыном в социальных сетях, я поддерживал и продолжаю поддерживать премьер-министра", - говорит Саар. "Но я чувствую обязанность предупредить, если вижу, что мы зашли в тупик".

"Я с большим беспокойством смотрю в будущее, что если мы не сделаем существенных изменений, мы можем передать свою власть нашим политическим соперникам слева", - говорит он. "Каждый заслуживает своего мнения. Я выражаю свое, и не ясно, что я прав. Кто решает? Члены "Ликуда", - обратился он к активистам.

Саар заявил, что его решение баллотироваться не связано с правовыми проблемами Нетаниягу, а скорее является результатом давнего политического тупика и называет лидера "Ликуда" "одним из величайших государственных деятелей в мире".


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