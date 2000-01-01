25.11 20:59 MIGnews.com

Во всем мире уничтожили 97,3% химического оружия

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Фернандо Ариас, гендиректор международной Организации по запрещению химического оружия, сообщил, что по состоянию на 31 октября 2019 года было подтверждено уничтожение 97,3% объема мировых запасов химоружия.США уничтожили 25,9 тыс. тонн химоружия (93,3% от всего имеющего у них химоружия)."По состоянию на 31 октября 2019 года в общей сложности 68,6 тыс. тонн или 97,3% объявленного химического оружия первой категории было уничтожено в условиях проверки со стороны техсекретариата ОЗХО",- рассказал глава организации.По словам Ариаса, скоро будет уничтожено все химоружие в мире.