25.11 20:09 MIGnews.com

Мандельблит: Нетаниягу может остаться на должности

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил в понедельник вечером, 25 ноября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет обязан уходить в отставку из-за предъявленных ему обвинений. Он рассмотрит вопрос министерских портфелей Нетаниягу отдельно.В соответствии с израильским законодательством министры, которым предъявлено обвинение, должны подать в отставку. Нетаниягу, вероятно, придется отказаться от четырех министерств, которыми он в настоящее время владеет. Тем не менее, премьер-министр не обязан уходить в отставку, находясь под обвинительным актом.Мандельблит объявил в четверг, что он решил предъявить обвинение премьер-министру Нетаниягу за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием в деле 4000, а также мошенничество и злоупотребление доверием в делах 1000 и 2000.Нетаниягу сталкивался с многочисленными призывами уйти в отставку с тех пор, как были объявлены обвинительные заключения. Движение за качественное правительство в Израиле в воскресенье подало первую петицию в Верховный суд, призывающую премьер-министра Биньямина Нетаниягу оставить должность в свете обвинительных заключений.