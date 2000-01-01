Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Мандельблит: Нетаниягу может остаться на должности | Фото:25.11 20:09   MIGnews.com

Мандельблит: Нетаниягу может остаться на должности

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил в понедельник вечером, 25 ноября, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет обязан уходить в отставку из-за предъявленных ему обвинений. Он рассмотрит вопрос министерских портфелей Нетаниягу отдельно.

В соответствии с израильским законодательством министры, которым предъявлено обвинение, должны подать в отставку. Нетаниягу, вероятно, придется отказаться от четырех министерств, которыми он в настоящее время владеет. Тем не менее, премьер-министр не обязан уходить в отставку, находясь под обвинительным актом.

Мандельблит объявил в четверг, что он решил предъявить обвинение премьер-министру Нетаниягу за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием в деле 4000, а также мошенничество и злоупотребление доверием в делах 1000 и 2000.

Нетаниягу сталкивался с многочисленными призывами уйти в отставку с тех пор, как были объявлены обвинительные заключения. Движение за качественное правительство в Израиле в воскресенье подало первую петицию в Верховный суд, призывающую премьер-министра Биньямина Нетаниягу оставить должность в свете обвинительных заключений.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Пилот потеряла сознание за несколько минут до вылета
19:25
Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо
19:20
Дери требует больше министреств для ШАСа
19:10
СМИ: от Нетаниягу потребуют ухода с министерских должностей
19:03
По Израилю запущена ракета из Газы
19:01
Посол Иордании вернулся в Тель-Авив
18:38
Поляки хотят увеличения расходов на оборону
18:32
Нетаниягу: премьер-министра выбирают граждане Израиля
18:22
В Конго разбился пассажирский самолет: есть жертвы
18:10
Иранский дзюдоист назвал израильтянина "лучшим другом"
17:59
Асмус сыграет роль Нейросети в новогоднем представлении  
17:37
"Хайль Гитлер!" во время интервью с раввином
17:30
Убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнер: РФ все проверит
17:14
Иран пригрозил уничтожением Израилю и США из-за протестов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus