25.11 19:20 MIGnews.com

Дери требует больше министреств для ШАСа

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Министр внутренних дел Арье Дери направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием назначить дополнительных министров от партии ШАС в переходном правительстве. Сообщение поступило на фоне инофрмации о том, что Нетаниягу будет вынужден передать министерства."В последние дни в СМИ были опубликованы сообщения о вашем намерении назначить больше министров "Ликуда". Ключевые мандаты, министерства которых вы отдаете, создают искажение для "ШАС", который является крупнейшим и самым лояльным партнером "Ликуда", - написал Дери Нетаниягу."Ликуд имеет 32 места и 16 министров, включая премьер-министра. У них есть министерство на каждые два места. У Союза правых партий - семь мест, и они получили портфель старших сотрудников по вопросам безопасности, портфель образования, а также транспортный. У них есть министерство на каждые 2,3 места.""У ШАСа - девять мест. Это вторая по величине партия в коалиции, и у нас есть министерство внутренних дел и министерство по делам религии ... То есть у "ШАС" есть два промежуточных офиса и только одно министерство на каждые 4,5 депутата.""Поэтому, в свете того факта, что "ШАС" страдает от низкого представительства в правительстве по сравнению с его размерами, я прошу премьер-министра назначить членов партии министрами труда, социального обеспечения и сельского хозяйства", - написал Дери.