25.11 19:10 MIGnews.com

СМИ: от Нетаниягу потребуют ухода с министерских должностей

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявит в ближайшие часы, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста министра из-за обвинений против него, сообщил журналист Baruch Kara на 13 канале News.Нетаниягу в настоящее время является премьер-министром, а также министром здравоохранения, министром благосостояния, министром по делам диаспоры и министром сельского хозяйства.Согласно закону, ему не разрешается занимать министерские должности после предъявления ему обвинения.По оценкам, премьер-министр поспешит передать как минимум три должности депутатам Ликуда, возможно сторонникам Гидеона Саара, чтобы ослабить критику в его адрес со стороны этих кругов.В то же время заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман, может вскоре быть назначен министром здравоохранения, если премьер-министр Нетаниягу подаст в отставку. В прошлом Лицман уже занимал эту должность, но подал в отставку и был "понижен в должности".