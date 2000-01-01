25.11 19:01 MIGnews.com

Посол Иордании вернулся в Тель-Авив

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Посол Иордании в Израиле Гасан Маджали вернулся в Тель-Авив, заявил в понедельник, 25 ноября, иорданский дипломат через несколько недель после отзыва Амманом."Посол вернулся 12 ноября 2019 года", - написал в электронном письме The Times of Israel сотрудник посольства Хашимитского королевства в Тель-Авиве. 30 октября Маджали был отозван в Амман в знак протеста против задержания Израилем двух иорданских граждан.В прошлый четверг король Иордании Абдулла II сказал, что отношения между Иорданией и Израилем, которые подписали знаковый мирный договор 25 лет назад, "хуже, чем когда-либо".