25.11 18:32 MIGnews.com

Нетаниягу: премьер-министра выбирают граждане Израиля

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с лидерами сторонников Ликуда со всей страны. "Я чувствую энергию на месте. Есть много энергии, которую я раньше не чувствовал - и я обычно не оптимистичен. Это большая боль, но также и большая поддержка со стороны израильских граждан", - сказал Нетаниягу на встрече.По его словам, "Ликуд" все еще стремится к формированию правительства единства. "У нас все еще есть миссия, и это, насколько это возможно, сформировать правительство единства. Переговоры не прекратились; они ведутся. Именно по причинам, не все из которых я могу озвучивать. Есть непосредственные проблемы и они не маленькие.""Мы напали на Газу две недели назад, Сирию неделю назад. Есть региональная держава, которая хочет уничтожить нас, и она пытается обстреливать нас точными ракетами против из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Газы, и мы должны бороться с ними. Я сражаюсь с ними, иногда единственный в мире. Эта война определит, будем ли мы жить или умрем.""Армия обороны Израиля должна быть экипирована, поэтому я собираюсь поговорить с Бенни Ганцем и сейчас передать 4 миллиарда шекелей в армию Израиля. Это также делается с учетом насущных потребностей местных властей. "добавил Нетаниягу.Поимом этого, прембер-министр раскритиковал поведение правоохранительной системы. "Верховенство закона требует равенства, а не того, как это было в моем случае и во многих других случаях. Граждане Израиля знают это. Кто решает, кто будет премьер-министром - это граждане Израиля."Хаим Бибас, мэр Модиина и председатель местного правительства, выразил поддержку премьер-министру на встрече, призвав всех сторонников "мобилизоваться". Хаим Ревиво, мэр Лода, выразился аналогичным образом.Председатель Совета Йеша и Председатель Совета Иорданской долины Дэвид Альхайани сказал премьер-министру: "Мы все пришли сюда сегодня, чтобы укрепить вас. Очень важно, чтобы мы все выразили нашу явную поддержку мобилизации общественности. Мы с вами и отправим вам подкрепление , для вас и всей семьи".