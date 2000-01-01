25.11 17:14 MIGnews.com

Иран пригрозил уничтожением Израилю и США из-за протестов

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Глава Исламской революционной гвардии Ирана пригрозил уничтожить Израиль, США и другие страны, выступая на проправительственной демонстрации против протестов по поводу повышения цен на топливо.Генерал Хоссейн Салами, поддерживая других иранских чиновников, обвинил США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию в разжигании беспорядков: "Если вы пересечете нашу красную линию, мы вас уничтожим", - сказал он. "Мы не оставим ни одного шага без ответа"."Мы проявили сдержанность ... мы проявили терпение к враждебным действиям Америки, сионистского режима и Саудовской Аравии против Исламской Республики Иран", - добавил Салами, сообщает Reuters.Он сказал, что если Иран решит ответить, "враг нигде не будет в безопасность", добавив, что "у нашего терпения есть предел".Иран обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в организации крупных акций протеста, вызванных скачком цен на бензин на 200 процентов. Официальные лица заявили, что демонстрации стали жестокими из-за вмешательства "головорезов", которых поддерживают роялисты и заклятые враги Ирана.На проправительственном митинге "Восстание народа против беспорядков", протестующие держали в руках плакаты с традиционными антиамериканскими лозунгами.На встрече в понедельник с членами семьи сотрудника службы безопасности, который был убит в результате насилия, Салами пообещал, что Иран "отомстит за защитников безопасности США, Великобритании, Израилю и их наемникам внутри Ирана".