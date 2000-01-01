25.11 16:24 MIGnews.com

Лапид: у Мандельблита есть личная охрана из-за Нетаниягу

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Лидер "Кахоль Лаван" Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он ставит под угрозу жизнь юридического советника Авихай Мандельблита и сотрудников прокуратуры.Выступая на еженедельном собрании фракции в понедельник, 25 ноября, Лапид заявил: "У Авихай Мандельблита есть личная охрана. У государственного обвинителя Шай Ницана есть личная охрана. У прокурора по налоговым и экономическим преступлениям Лиат Бен Ари есть личная охрана. Они сталкиваются с угрозами смерти. И это не вопрос, в чем причина, все и так понятно. Нетаниягу подстрекает против них. Им нужна охрана, потому что иначе его люди причинят им вред. Вот куда мы пришли.""Менахема Бегина однажды спросили, какое самое важное решение он когда-либо принимал, и он сказал: "Я предотвратил гражданскую войну". Нетаниягу же пытается затащить нас туда. Он призывает своих людей выйти на улицы для насильственного восстания против страны. Мы не позволим этому случиться.""Биньямин Нетаниягу не может продолжать руководить страной. Вы бы позволили своим детям находиться в детском саду, если бы учитель был подозреваемым в уголовном преступлении? Вы бы положили свои деньги в банк, где менеджер подозревается в преступной деятельности?""Это не только обвинительные заключения. Это то, что он делает с нами, нападения на верховенство закона, на сотрудников правоохранительных органов. Попытка разделить нас, побудить нас атаковать наших братьев и сестер. Он проиграл выборы. У него есть три серьезных обвинения. Он подстрекает к насилию. В какой стране мира такой человек может остаться даже на один день на своем посту?""Мы делаем все, чтобы не допустить новых выборов. Чтобы сформировать правительство во главе с Бенни Ганцем. Без уловок и без ротации. Мы не будем предлагать свои подписи Гидеону Саару, чтобы сформировать правительство. И никому другому. Только "Кахоль Лаван" сформируют следующее правительство. Нетаниягу говорит, что премьер-министра можно заменить только на голосовании. Мы сделали это. Мы победили его. Мы самая большая партия в Израиле.""Если мы доберемся до выборов, нам всем придется быть осторожными. Остерегаться того, что он попытается с нами сделать. Помнить, что на следующий день после выборов нам всем придется жить здесь вместе. Не будет гражданской войны."