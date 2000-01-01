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Либерман выступил против иммунитета для Нетаниягу | Фото:25.11 15:40   MIGnews.com

Либерман выступил против иммунитета для Нетаниягу

Председатель "НДИ" Авигдор Либерман выступил против усилия Кнессета по предоставлению премьер-министру Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета. Он заявил, что обвинительные заключения должны приниматься судом.

"Я надеюсь, что в конце этого процесса премьер-министр выйдет чистым, как снег, но единственное место для этого - суд", - говорит Либерман на открытии собрания фракции своей партии в Кнессете.

"Думаю, единственное, что будет приемлемо для граждан Израиля, - это решение в суде. Любая другая попытка решить эту проблему в Кнессете подорвет общественное доверие к системе", - добавляет глава "НДИ".

С того момента, как юридический советник Авихай Мандельблит проинформирует спикера Кнессета Юлия Эдельштейна о своем решении предъявить обвинение премьер-министру в ближайшие дни, у Нетаниягу есть 30 дней, чтобы решить, хочет ли он попросить Кнессет о парламентской неприкосновенности.

Поимо этого Либерман, выступая на заседании фракции, призывает президента Реувена Ривлина и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна предпринять активные шаги по предотвращению третьих выборов. "Я прошу спикера и президента Кнессета пригласить всех 120 депутатов в комнату и сидеть с ними до тех пор, пока не пар не пойдет", - говорит он.

Напомним, что ранее Биньямин Нетаниягу дал "зеленый свет" инициативе депутата Ликуда Шломо Караи по разрешению нынешнего политического кризиса в Израиле.

Караи предлагает ввести прямые выборы премьер-министра. Речь не идет о законе, который позволяет выбрать премьер-министра в ходе первого раунда выборов, но , скорее о формуле, позволяющей найти выход из сложного положения - подобного тому, в котором Израиль оказался сегодня.


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