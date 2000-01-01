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Полицейский генерал: Биби вводит в заблуждение массы дебилов 25.11 10:44   MIGnews.com

Полицейский генерал: Биби вводит в заблуждение массы дебилов

Полицейский генерал в отставке Алик Рон, бывший начальник северного округа полиции Израиля, дал интервью радио 103FM.

Рон сильно возмущался нападками главы правительства Биньямина Нетаниягу на полицию и полицейских следователей, расследовавших его дела.

Рон сочинил “песню протеста полицейских против Нетаниягу: “Лживым языком из глубин канализации ты атакуешь хранителей морали, вменяемости и света. И мы говорим тебе - ты зашел слишком далеко, скажи до свиданья своим министерским постам и займись теперь другими, уголовными делами”.

на вопрос ведущих о том, стоит ли генералам полиции “говорить языком канализации” Рон ответил: “Нет, но я полагаю, что если я и согрешил то не так грязно, с таким подстрекательством и так опасно, как Нетаниягу”.

Рон провозгласил: "У Нетаниягу нет конкурентов в способности лгать не моргнув и глазом.  Ему удается подстрекать миллионы, с тем. чтобы они не видели пустого холодильника и пустых ящичков для лекарств.  Иногда он угрожает Хизбалле и Ирану, а иногда - верховенству закона. Это - великое искусство Нетаниягу, он вводит в заблуждение массы дебилов".


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