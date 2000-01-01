Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме 25.11 16:20   MIGnews.com

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 врачей написали открытое письмо, в котором заявили, что здоровье Джулиана Ассанжа настолько ухудшилось, что жизнь находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks в опасности.

48-летний гражданин Австралии в настоящее время отбывает 50-недельный срок в тюрьме строгого режима за пределами Лондона за нарушение условий залога. После отбывания наказания ему грозит экстрадиция в США, где его разыскивают за нарушение закона о шпионаже в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов. Если его признают виновным, он может получить 175-летний срок в американской тюрьме. Об этом сообщает DW.

Медицинские эксперты написали министру внутренних дел Великобритании Прити Патель письмо, в котором отметили, что у них есть "опасения по поводу пригодности г-на Ассанжа" для участия в судебном процессе, назначенном на февраль следующего года.

"Ассанж нуждается в срочной медицинской экспертизе как физического, так и психологического состояния здоровья", - подчеркнули авторы письма.

"В случае, если не будет проведена необходимая оценка состояния здоровья и лечение, у нас есть реальные опасения, что Ассанж может умереть в тюрьме", - резюмировали врачи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:37
"Хайль Гитлер!" во время интервью с раввином
17:30
Убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнер: РФ все проверит
17:14
Иран пригрозил уничтожением Израилю и США из-за протестов
17:01
В Хайфе приговорен мужчина за убийство собственной жены
16:37
Для армии РФ создают новых роботов
16:31
В Стамбуле застрелен иранский оппозиционер
16:24
Лапид: у Мандельблита есть личная охрана из-за Нетаниягу
16:05
ЗРК С-400 будут работать в автономном режиме
15:48
Судья США приказал Ирану выплатить репортеру $180 млн
15:22
Жириновский предложил расширить границы самообороны  
15:11
Генерал ЦАХАЛа: мы были готовы и к ХАМАСу
14:55
Агузарову после пластики спутали с Сукачевым
14:37
Аргентинские студенты спели "веселую песню" про нацистов  
14:10
Баркат: после Биби я выдвинусь и одержу победу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus