Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 врачей написали открытое письмо, в котором заявили, что здоровье Джулиана Ассанжа настолько ухудшилось, что жизнь находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks в опасности.
48-летний гражданин Австралии в настоящее время отбывает 50-недельный срок в тюрьме строгого режима за пределами Лондона за нарушение условий залога. После отбывания наказания ему грозит экстрадиция в США, где его разыскивают за нарушение закона о шпионаже в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов. Если его признают виновным, он может получить 175-летний срок в американской тюрьме. Об этом сообщает DW.
Медицинские эксперты написали министру внутренних дел Великобритании Прити Патель письмо, в котором отметили, что у них есть "опасения по поводу пригодности г-на Ассанжа" для участия в судебном процессе, назначенном на февраль следующего года.
"Ассанж нуждается в срочной медицинской экспертизе как физического, так и психологического состояния здоровья", - подчеркнули авторы письма.
"В случае, если не будет проведена необходимая оценка состояния здоровья и лечение, у нас есть реальные опасения, что Ассанж может умереть в тюрьме", - резюмировали врачи.