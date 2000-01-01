Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Наступит ли другая эпоха? Решение генерального прокурора предъявить обвинение премьер-министру по трем делам потрясло израильское общество, хоть и было ожидаемо. Политический кризис перешел в юридическую плоскость, и оказалось, что ни политическая, ни юридическая система к такому повороту не готовы.
"Иран уничтожил сотни собственных граждан" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на утреннем заседании кабинета министров заявил, что Иран уничтожает собственных граждан и является "порочным режимом, который показал свои истинные цвета всему миру и любому, кому нужны дополнительные доказательства того, что это крупнейшее террористическое государство в мире".