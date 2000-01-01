Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу предложили копромисс: новый председатель "Ликуд" Нил Баркат ("Ликуд") предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и лидеру партии Хаиму Кацу компромисс - создать новую должность председателя партии. Он попросил проголосовать за этот компромисс на следующей встрече "Ликуда".

Наступит ли другая эпоха? Решение генерального прокурора предъявить обвинение премьер-министру по трем делам потрясло израильское общество, хоть и было ожидаемо. Политический кризис перешел в юридическую плоскость, и оказалось, что ни политическая, ни юридическая система к такому повороту не готовы.

Убийца раввина Итамара Бен-Галя получил пожизненное В воскресенье в окружном суде в Лоде был вынесен пожизненный приговор террористу Абед аль-Кариму Асси, жестоко убившему 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя у въезда в Ариэль посреди улицы.

Мандельблит выдаст юридическое заключение к концу недели Юридический советник Авихай Мандельблит и специальная комиссия должны будут определить сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство в будущем из-за объявления уголовных обвинений премьер-министру.

"Иран уничтожил сотни собственных граждан" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на утреннем заседании кабинета министров заявил, что Иран уничтожает собственных граждан и является "порочным режимом, который показал свои истинные цвета всему миру и любому, кому нужны дополнительные доказательства того, что это крупнейшее террористическое государство в мире".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:10
Названы самые опасные овощи из-за пестицидов
06:02
Тысячи овец оказались в море из-за ЧП у побережья Румынии  
04:58
Коалы "функционально вымерли" из-за пожаров в Австралии  
03:45
Найден древний корабль викингов
02:38
Эскортница рассказала о фетишах известного футболиста
01:15
Вратарь забил гол ударом через все поле
00:06
В Малайзии умер от рака последний суматранский носорог
23:07
Вышел посмертный альбом легендарного Леонарда Коэна
22:24
У Tesla заказали 150 000 новых автомобилей Cybertruck
22:05
В Тель-Авиве застопорили проект спиральной башни
21:44
Европу неожиданно призвали признать ПА "государством"
21:14
Беннетт: мы нанесем урон террористам Ирана в Сирии
20:55
Ливанский магнат скупил вещи Гитлера ради Израиля
20:30
Опрос: израильтяне хотят отставки Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus