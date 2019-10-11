ЦАХАЛ требует миллиарды на "многоуровневый маневр"
Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави вечером в четверг, 24 октября выступил с предупреждением об “ухудшающейся ситуации в области безопасности”, и “хрупких реалиях мира”. Заявления начальника Генштаба прозвучали в рамках представления плана развития армии, рассчитанного на следующие пять лет.
Армия утверждает, что в свете нарастающих угроз - и на севере, и на юге “нет выбора - следует двигаться вперед”. Кохави подчеркнул: “В южном и северном секторах ситуация - напряженная и хрупкая. она очень быстро может перерасти в открытый конфликт, несмотря на то, что наши враги не заинтересованы в войне. В свете этого, ЦАХАЛ ускоряет подготовку в последние месяцы”.
В ЦАХАЛе говорят, что “множественность угроз требует множественности активностей”. Командиры стремятся, в первую очередь, улучшить атакующие и оборонительные возможности армии - в свете значительных изменений, произошедших за последнее время в регионе. Процесс формулирования новой программы, известный как “моментум” включает в себя детальное расследование сильных и слабых сторон армии, создание соответствующих команд с четко поставленными задачами, и рабочих групп с участием представителей Генштаба.
В заключении описанного процесса была сформирована новая оперативная концепция в центре которой - “децентрализованный враг в урбанистическом пространстве, вооруженный ракетами и оружием навесного огня”. Согласно оценке ЦАХАЛа, новое понимание реалий потребует “глубочайших изменений в течение нескольких лет”.
Новая концепция войны делится на три части. Первая - многоуровневый маневр, включающий в себя разведывательные, воздушные, подземные и электронные возможности - в противоположность ныне существующей концепции сухопутного маневра. Вторая часть - нанесение серии последовательных, экстенсивных и высокоточных ударов ударов по врагу - в противоположность существующей концепции первого удара. Третья часть - оборона, также многоуровневая. Она включает в себя различные усиленные препятствия,, противовоздушную оборону, кибер-меры, и организацию “пространства, в котором возможны эффективные боевые действия”.
Кохави пытается обеспечить начало финансирования многолетней программы финансирования и реформ ЦАХАЛа в 2020 году - но сталкивается с политическими реалиями которые делают выполнение такой задачи невозможной.
Следует отметить, что план Кохави возник на фоне безжалостной критики, звучащей в адрес руководства ЦАХАЛа в последнее время. Наибольшим упорством отличается бывший уполномоченный по делам солдат Ицхак Брик. Вот одно из его характерных заявлений: "Контрольные органы – правительство и комитет по обороне и внешней политике Кнессета кормят тем, что армия сама о себе рассказывает. И армия рассказывает о себе то, что не имеет никакого отношения к действительности.. Высшее командование бегает по заседаниям комитета Кнессета по обороне с презентациями. Пресс-служба ЦАХАЛа превратилась в пиар-агентство, рассказывающее нам о том, что ЦАХАЛ – самая сильная армия в мире, но мы – в глобальном отступлении. Армия уже не в состоянии поддерживать рутину. Целые подразделения управляются в отсутствие всякого порядка. Не проверяют оружия. Нет другой такой армии в мире, которая выглядела бы как эта ". Подробнее об этом можно прочитать в материале "Травма 73-го года – ничто по сравнению с будущей войной".
Отсутствие правительства ведет к отсутствию обсуждений и отсутствию принятия решений. Кохави пытается решить проблему путем перенаправления денежных потоков внутри уже одобренных бюджетов, но речь идет о сложных процессах, и успех не гарантирован.
В министерстве финансов не все одобряют амбициозные финансовые планы ЦАХАЛа. Чиновники министерства предлагают несколько своих идей для сокращения военных расходов. Среди них: отмена выплаты гранта начальника Генштаба уходящим на пенсию,восстановление налога на лизинг для машин, которыми пользуются офицеры, и взаимозачет военных пенсий для лиц, покинувших армию и начавших работать в государственном секторе В результате указанных мер армия может сэкономить около полутора миллиардов шекелей. Также минфин продолжает настаивать на сокращении срока службы для призывников - что также должно привести к значительной экономии.