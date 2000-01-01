25.10 21:59 MIGnews.com

Гутерриш о протестах по всему миру: нарастает угроза

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В пятницу, 25 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал охваченные протестами страны по всему миру прислушаться к нуждам людей."Мы становимся свидетелями волны демонстраций по всему миру - от Ближнего Востока до Латинской Америки, от Европы до Азии. И я призываю лидеров повсюду прислушиваться к реальным проблемам реальных людей. Правительства обязаны соблюдать свободу самовыражения и право граждан на мирные протесты", – сказал он.По словам Гуттериша, во всех протестах, вспыхнувших в разных странах, есть общие черты – людям тяжело, они хотят быть услышанными правительствами."Совершенно ясно, что растет дефицит доверия между людьми и политическим истеблишментом, а также растет угроза существующему общественному договору. Даже там, где люди не протестуют, им нелегко, и они хотят быть услышанными. Люди хотят, чтобы их законные права соблюдались, чтобы их мнение учитывалось при принятии решений, влияющих на их жизнь", – подчеркнул он.