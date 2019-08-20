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Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций | Фото:25.10 19:14   MIGnews.com

Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций

Украина планирует открыть офис по внедрению инноваций в Иерусалиме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшний день речь идет не идет о переносе посольства или консульства в Иерусалим. Речь шла — это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля — о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества», — сказал адвокат Геннадий Надоленко.

По его словам, Украине очень важно поддерживать тесные инновационные связи с Израилем. Причиной этого является тот факт, что "стартап-нация", где "зарождаются новые полезные технологии".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение об открытии офиса.

"Я приветствую решение правительства Украины об открытии дипломатического филиала Посольства Украины в Иерусалиме в рамках договоренностей между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля. Это будет способствовать укреплению позиции Иерусалима в мире. Я предоставил распоряжение В МИД по немедленному внедрению этого решения", – написал он в Twitter.



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