Украина откроет в Иерусалиме офис инноваций

"На сегодняшний день речь идет не идет о переносе посольства или консульства в Иерусалим. Речь шла — это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля — о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества», — сказал адвокат Геннадий Надоленко.
По его словам, Украине очень важно поддерживать тесные инновационные связи с Израилем. Причиной этого является тот факт, что "стартап-нация", где "зарождаются новые полезные технологии".
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение об открытии офиса.
"Я приветствую решение правительства Украины об открытии дипломатического филиала Посольства Украины в Иерусалиме в рамках договоренностей между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля. Это будет способствовать укреплению позиции Иерусалима в мире. Я предоставил распоряжение В МИД по немедленному внедрению этого решения", – написал он в Twitter.
I welcome the Ukrainian government decision to open a diplomatic branch of their embassy in Jerusalem following an agreement between @ZelenskyyUa & @IsraeliPM It strengthens the status of Jerusalem in the world & I have instructed @IsraelMFA to implement the decision immediately