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Во Франции дали добро на употребление марихуаны в медцелях 25.10 23:29   MIGnews.com

Во Франции дали добро на употребление марихуаны в медцелях

Нижняя палата парламента Франции дала зеленый свет эксперименту по медицинскому выживания марихуаны.

Депутаты проголосовали за поправку к социальному бюджету на 2020 год докладчика Оливье Верана, что позволяет проведение эксперимента в течение двух лет.

"Я очень надеюсь, что этот эксперимент может начаться в первой половине 2020 года", - заявила госсекретарь Кристель Дюбо.

"Он будет охватывать 3000 пациентов во Франции и станет попыткой проверить положительное влияние производных каннабиса на некоторые патологии", - сказал Оливье Веран, пишет 20minutes

Этот эксперимент будет распространяться на людей, которые страдают от серьезных заболеваний - некоторых форм эпилепсии, невропатической боли, побочных эффектов химиотерапии, паллиативной помощи или неконтролируемых мышечных сокращений рассеянного склероза.


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