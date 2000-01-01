25.10 19:33 MIGnews.com

В ЦАР хотят больше российского оружия и базу

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Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что его страна хотела бы получить еще оружие от России."Вы знаете, что Россия согласилась поставлять ЦАР 5 тысяч единиц оружия", - отметил он.По его словам, поставка уже осуществлена. Однако в ходе своих встреч на саммите Россия-Африка он попросил РФ о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь. Это помогло бы военным африканской страны помочь "выполнять свои задачи должным образом".По его словам, Россия не только поставила оружие в ЦАР. Она направила инструкторов, которые обучают военнослужащих обращению с оружием. Эти курсы могли пройти уже три тысячи военных.Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, чтоПо словам главы государства, продолжаются консультации по данной теме на уровне министерств обороны.