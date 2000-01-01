25.10 17:58 MIGnews.com
ФРГ не снимет санкции с РФ
Депутаты парламента Германии
не поддержали предложение оппозиции полностью снять санкции с России.
Сообщается, левые силы призывали власти страны содействовать на уровне ЕС тому, чтобы антироссийские санкции не были продлены еще раз.
По мнению оппозиционных сил, санкции не имеют смысла ни с точки зрения политики, ни с точки зрения экономики, пишет AllesEuropa
.
Большинство немецких депутатов не поддержало эту идею.
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