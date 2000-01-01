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ФРГ не снимет санкции с РФ 25.10 17:58   MIGnews.com

ФРГ не снимет санкции с РФ

Депутаты парламента Германии не поддержали предложение оппозиции полностью снять санкции с России.

Сообщается, левые силы призывали власти страны содействовать на уровне ЕС тому, чтобы антироссийские санкции не были продлены еще раз.

По мнению оппозиционных сил, санкции не имеют смысла ни с точки зрения политики, ни с точки зрения экономики, пишет AllesEuropa.

Большинство немецких депутатов не поддержало эту идею.


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