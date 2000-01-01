25.10 11:02 MIGnews.com

Министерство юстиции: решения по делам Нетаниягу не принято

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После публикации репортажа 13-го канала израильского ТВ о том, что прокуратура решительно настроена предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинение во взяточничестве в рамках дела 4000 министерство юстиции выступило с комментариями.Министерство юстиции подчеркивает: “Решение будет принято только по окончании процесса рассмотрения дел”.Пресс-представитель министерства юстиции заявил: “В ответ на запросы, поступающие после публикации минувшим вечером, мы хотим сделать окончательно ясным: юридический советник правительства проводит доскональный процесс изучения обвинений, выдвинутых против премьер-министра. Только после того, как этот процесс будет завершен, будет принято решение - и оно будет опубликовано в соответствии с существующими нормами”.Далее в заявлении говорится: "Следует подчеркнуть, что на этой стадии государственная прокуратура не завершила изучения дел премьер-министра, и не вынесла по ним рекомендаций. Процесс продолжается. Любая публикация о том, что прокуратура занимает ту или иную позицию является не более, чем чистой воды спекуляцией, выражающих точку зрению публикующего - и ничего больше".