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Беннет публично отчитал Лапида: перестань разделять нас! | Фото:26.09 07:10   MIGnews.com

Беннет публично отчитал Лапида: перестань разделять нас!

Один из лидеров партии «Ямина» депутат Кнессета Нафтали Беннет публично раскритиковал сопредседателя "Кахоль Лаван" Яира Лапида за его поведение в переговорах о правительстве единства.

Так, 25 сентября он выступил с призывом прекратить навязывать бойкоты, передает "Аруц Шева".

"Яир Лапид, перестань навязывать бойкоты обществу. Истинные лидеры объединяют людей. Не разделяй нас. Голосование общественности привело к ничьей для обеих сторон, что закончится либо широким правительством единства, либо третьими выборами", – подчеркнул Беннет.

Он добавил, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц выбрал единство и, следовательно, объединяет большую часть общественности. "Это момент истины: поставь Израиль превыше всего", – призвал Беннет.


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