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Зеленский про Байдена: никто не давил, никому не должен | Фото:25.09 22:21   MIGnews.com

Зеленский про Байдена: никто не давил, никому не должен

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации стенограммы разговора с Дональд Трампом заявил, что никто на него не давил по поводу расследования против Джо Байдена.

С таким заявлением он выступил 25 сентября в Нью-Йорке во время встречи с американским лидером.

"Я никому ничего не должен, вы все понимаете. Украина – независимая страна. Вы сами знаете, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, красивая честный человек с западным образованием и опытом. Он должен рассматривать любые дела, какие тут могут быть обещания", – подчеркнул он.

Тем не менее, на вопрос, начато ли рассмотрение дела против Байдена, Зеленский уклончиво ответил следующее: "Вы знаете, это дела об Иловайске, Майдане, коррупции... Это дела, над которым Рябошапка работает", – добавил он.


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