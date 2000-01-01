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Лавров выступил за перенос мероприятий из США: что произошло | Фото:25.09 21:31   MIGnews.com

Лавров выступил за перенос мероприятий из США: что произошло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ситуацию вокруг невыдачи виз некоторым членам российской делегации со стороны США для посещения Генеральной ассамблеи ООН.

Он объявил, что этот шаг заставляет задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной.

"Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН", – сказал он 25 сентября.

По словам Лаврова, практически вся российская делегация не получила визы, хотя все процедуры были выполнены.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", – добавил глава МИД РФ.


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