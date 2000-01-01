25.09 21:31 MIGnews.com

Лавров выступил за перенос мероприятий из США: что произошло

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ситуацию вокруг невыдачи виз некоторым членам российской делегации со стороны США для посещения Генеральной ассамблеи ООН.Он объявил, что этот шаг заставляет задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной."Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН", – сказал он 25 сентября.По словам Лаврова, практически вся российская делегация не получила визы, хотя все процедуры были выполнены."Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", – добавил глава МИД РФ.