25.09 21:10 MIGnews.com

Нетаниягу получил мандат: как отреагировал Ганц

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц после вручения мандата на формирование правительства Биньямину Нетаниягу заявил, что поддерживает единство.В ходе выступления 25 сентября он отметил, что "Ликуд" не сможет навязать это правому блоку."Члены Кахоль Лаван" привержены идее единства, но, с нашей точки зрения, соответствующий порядок будет предусматривать переговоры между двумя крупнейшими сторонами – и только между ними – с целью достижения договоренностей по поводу характера следующего правительства", – отметил Ганц.Отметим, что во время получения мандата Нетаниягу призвал лидера "Кахоль Лаван" объединиться, при чем сделать это, как можно быстрее."Мы не сможем сформировать правительство, если не сделаем это вместе. Нация должна быть объединена и подготовлена. Нет смысла затягивать процесс", – сказал он.