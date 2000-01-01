Нетаниягу Ганцу: нация должна быть объединена!

Биньямин Нетаниягу с благодарностью принял мандат от президента Реувена Ривлина, призвав лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца к правительству единства.
"Мы не сможем сформировать правительство, если не сделаем это вместе. Нация должна быть объединена и подготовлена", – сказал он.
Нетаниягу призвал к "национальному примирению", так как правительство единства должно быстро сформироваться по соображениям безопасности, экономическим причинам. Таким образом, премьер-министр подтвердил, что открыт для соглашения о ротации с Ганцем.
"Нет смысла затягивать процесс", – добавил Нетаниягу, пообещав президенту вернуть мандат, если ему не удастся сформировать правительство.