Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу Ганцу: нация должна быть объединена! | Фото:25.09 20:37   MIGnews.com

Нетаниягу Ганцу: нация должна быть объединена!

Биньямин Нетаниягу с благодарностью принял мандат от президента Реувена Ривлина, призвав лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца к правительству единства.

"Мы не сможем сформировать правительство, если не сделаем это вместе. Нация должна быть объединена и подготовлена", – сказал он.

Нетаниягу призвал к "национальному примирению", так как правительство единства должно быстро сформироваться по соображениям безопасности, экономическим причинам. Таким образом, премьер-министр подтвердил, что открыт для соглашения о ротации с Ганцем.

"Нет смысла затягивать процесс", – добавил Нетаниягу, пообещав президенту вернуть мандат, если ему не удастся сформировать правительство.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:10
Эмили Ратаковски сходила за покупками в нижнем белье
19:59
Трамп Зеленскому: посол США была "катастрофой"
19:55
Зеленский показал в ООН пулю
19:40
Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат
19:28
Как Трамп "уломал" Зеленского против Байдена
19:15
Меган Маркл показала лицо наследника британского престола
18:48
Бен-Цур о нападении: террористы должны жить в страхе
18:30
Нападение в центре Израиля - полиция говорит о теракте
18:26
Стенограмма: Трамп упрекнул Меркель перед Зеленским
18:01
Зариф встретился с "пятеркой" по СВПД
17:30
Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании
16:58
Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас
16:40
Силы МАГАВ провели успешный рейд в арабской деревне
16:27
Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus