Выбор сделан: Нетаниягу получил мандат

Вечером, 25 сентября, президент Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства Биньямину Нетаниягу.
Соответствующий момент был показан в прямом эфире на израильских телеканалах.
Ривлин принял такое решение после двухдневных консультаций с лидерами партии, в ходе чего были даны рекомендации на тот момент кандидатам.
Как заявил президент, Нетаниягу поддержало 55 депутатов Кнессета, Ганца – 54, однако 13 отказались сидеть с ним в одном правительстве. НДИ не поддержало никого, но и не стала отвергать кандидатов, поэтому Ривлин принял решение дать возможность собрать правительство Нетаниягу, у которого больше шансов это сделать на данный момент.
"Одно народ сказал четко, и в этом согласны все стороны - народ Израиля не хочет дополнительных выборов", - сказал президент.
В ходе выступления президент предупредил, что партии должны пойти на компромисс.
"Пока существуют бойкоты и дисквалифицирующие слои населения, пока существуют личные бойкоты, правительство не будет сформировано. И любой, кто читает газету, знает, о чем я говорю. Поэтому я предложил обоим кандидатам сформировать совместное равноправное правительство. Я также предложил изменить закон, чтобы заместитель премьер-министра имел больше полномочий, чтобы депутат имел полную власть в случае, если глава правительства не сможет справиться со своей задачей", – добавил он.
"Мы не сможем сформировать правительство, если не сделаем это вместе. Нация должна быть объединена и подготовлена. Нет смысла затягивать процесс", – призвал он Бенни Ганца.
Согласно закону, у президента было семь дней после получения результатов выборов, чтобы назначить кого-то для формирования правительства.
Теперь у Нетаниягу будет 28 дней на формирование правительства. Если не будет хватать времени, он сможет попросить продлить срок максимум на две недели.
Если после этого он все еще не сможет собрать правительство, ему придется вернуть мандат президенту, который, в свою очередь, может назначить другого кандидата.
Если же ничего не выйдет, мандат может перейти к Кнессету, а депутаты уже могут сами попробовать собрать 61 подпись за единого кандидата. Если и это не получится, или Кнессет не захочет - страна пойдёт на очередные выборы.