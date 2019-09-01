Президент США Дональд Трамп жаловался в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским на американского экс-посла в Украине Мари Йованович, которая лишилась должности летом 2019 года.
Об этом свидетельствует стенограмма, которую Белый дом предоставил 25 сентября.
Так, Зеленский поблагодарил американского коллегу за то, что тот предупредил его о "плохом после". "Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", – сказал президент Украины.
Трамп ответил, что "бывший посол США – была катастрофой, и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими".
Зеленский, в свою очередь, предупредил, что решил отозвать посла Украины в США Валерия Чалого. "Я только что отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и опытным послом, который будет усердно работать, чтобы подтвердить, что наши народы становятся ближе", - отметил он.