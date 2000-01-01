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Зеленский показал в ООН пулю | Фото: AFP25.09 19:55   MIGnews.com

Зеленский показал в ООН пулю

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН показал пулю калибра 12,7 мм, которой, по его словам, был убит на Донбассе украинский оперный певец Владимир Слипак.

Видео выступления Зеленского публикует его офис на своей в странице в Facebook.

«Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать».

Зеленский показал пулю и сообщил, что она стоит $10.

«К сожалению, сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — отметил Зеленский.


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