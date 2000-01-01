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Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат | Фото:25.09 19:40   MIGnews.com

Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат

Администрация президента 25 сентября подтвердила, что Реувен Ривлин сделает выбор между Биньямином Нетаньяху и Бенни Ганцом, поручив сформировать правительство.

К 19:00 стартовала встреча с главами двух крупнейших партий Израиля. По сообщению The Times of Israel.

Уточняется, что Ривлин хочет не только объявить о назначении, но и официально пройти соответствующую процедуру. В 19:30 президент после переговоров с кандидатами покинул комнату, оставив политических противников один на один.

В свою очередь, Яир Лапид заявил, что выбор президента падет на Ганц, исключающего правительство единства с Нетаниягу.

"Бенни Ганц будет следующим премьер-министром, а Нетаниягу будет заниматься своими уголовными делами", – сказал Лапид.

Тем временем, переговорщики от "Кахоль Лаван" пропустили встречу с представителями "Ликуда" в резиденции президента, поскольку тупик в договоренности о единстве между двумя сторонами не может быть преодолен.


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