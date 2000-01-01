25.09 19:40 MIGnews.com

Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат

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Администрация президента 25 сентября подтвердила, что Реувен Ривлин сделает выбор между Биньямином Нетаньяху и Бенни Ганцом, поручив сформировать правительство.К 19:00 стартовала встреча с главами двух крупнейших партий Израиля. По сообщению The Times of Israel.Уточняется, что Ривлин хочет не только объявить о назначении, но и официально пройти соответствующую процедуру. В 19:30 президент после переговоров с кандидатами покинул комнату, оставив политических противников один на один.В свою очередь, Яир Лапид заявил, что выбор президента падет на Ганц, исключающего правительство единства с Нетаниягу."Бенни Ганц будет следующим премьер-министром, а Нетаниягу будет заниматься своими уголовными делами", – сказал Лапид.Тем временем, переговорщики от "Кахоль Лаван" пропустили встречу с представителями "Ликуда" в резиденции президента, поскольку тупик в договоренности о единстве между двумя сторонами не может быть преодолен.