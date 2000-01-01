25.09 19:28 MIGnews.com

Как Трамп "уломал" Зеленского против Байдена

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Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским уверял его в необходимости расследования против его политического оппонента Джо Байдена.В стенограмме, обнародованной Белым домом, несколько раз упоминается имя американского политика."Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено. Многие хотели бы узнать об этом, так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвастается тем, что ему удалось прекратить расследование. Было бы неплохо, если бы вы разобрались с этой ситуацией. По-моему, это просто ужасно", – сказал Трамп.Зеленский пообещал ему сделать все возможное, а также привлечь к этому вопросу еового генерального прокурора."Хорошо, я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, но его полномочия прекратили, что является несправедливым. Многие люди говорят о способе, которым прикрыли деятельность вашего "очень хорошего прокурора". Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великий мэр, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам и генпрокурору. Руди знает, что происходит, он способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово", – сказал Трамп.