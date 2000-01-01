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Стенограмма: Трамп упрекнул Меркель перед Зеленским | Фото:25.09 18:26   MIGnews.com

Стенограмма: Трамп упрекнул Меркель перед Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с президентом США Владимиром Зеленским упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель в бездействии.

Об этом свидетельствует стенограмма переговоров, обнародованная Белым домом 25 сентября.

"Мы делаем много для Украины, тратим много усилий и времени. Гораздо больше, чем европейские страны, которые, определенно должны помогать больше, чем сейчас. Германия почти ничего не делает для вас. Все заканчивается на пустой болтовне. Я думаю, что вы должны спросить у них об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит: "Украина", но ничего не делает", –– сказал Трамп Зеленскому.

По его словам, многие европейские страны поступают по такому же принципу. "Поэтому я думаю, это то, к чему стоит присмотреться. Тем не менее, Соединенные Штаты всегда хорошо относились к Украине. Я не могу сказать, что это взаимно, потому что происходят вещи, которые не очень хорошо влияют на США, но мы всегда хорошо относились к Украине", – подчеркнул Трамп.

В ответ Зеленский согласился и пообещал обсудить этот вопрос с Меркель. Он отметил, что европейские страны не применяют санкции и еще много чего, хотя должны.

"Получается, что, по логике, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически США – больше партнер, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам", - добавил Зеленский.


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