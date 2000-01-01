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Зариф встретился с `пятеркой` по СВПД | Фото:25.09 18:01   MIGnews.com

Зариф встретился с "пятеркой" по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил министерскую встречу в ООН, прошедшую 25 сентября.

На переговорах присутствовали участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Это была хорошая встреча", – ответил он журналистам.

Как сообщает "РИА Новости", на переговорах присутствовали министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая – Ван И, Франции – Жан-Ив Ле Дриан, Германии – Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Отметим, что Иран отказался от выполнения ядерных обязательств, принятый 14 июля 2015 года, после выхода США из программы в 2018 году.


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