25.09 17:40 MIGnews.com

Импичмент Трампа: появилась стенограмма беседы с Зеленским

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Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора президентов США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским."Поздравляю с великой победой. Мы все наблюдали из США. Вы проделали потрясающую работу. Вы пришли из ниоткуда, вы тот, кому не давали шанса, и вы в итоге выиграли легко. Это фантастическое достижение. Поздравляю", – сказал Трамп.Зеленский поблагодарил президента США, у которого "хочет учиться. "Мы использовали достаточно много ваших знаний и навыков. Ваши выборы – пример для нас", – ответил Зеленский.Он добавил, что привел в политику много новых людей, которые никогда не были в этой сфере. На это Трамп заявил, что "было бы здорово", чтобы украинский коллега изучил дело Джо Байдена.В ответ президент США услышал от Зеленского, что новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка займется этим вопросом.Напомним, что ранее госслужащий подал жалобу на Трампа, заподозрив его в продвижении собственных политических интересов во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.Утверждается, будто бы американский лидер использовал методы давления на украинского коллегу, требуя от него начать уголовное расследование против конкурента на выборах Джо Байдена. Сам Трамп эту информацию опроверг.24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования, результаты которого позволят понять, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. В ответ президент потребовал, чтобы обнародовали стенограмму его разговора с Зеленским.