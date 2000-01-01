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Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас | Фото:25.09 16:58   MIGnews.com

Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас

Председатель ПА Махмуд Аббас 26 сентября собирается объявить в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН о проведении новых выборов.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"После того, как он вернется в ПА, он назначит парламентские выборы и укажет дату, после чего начнет официальную подготовку", – сказал высокопоставленный сановник ФАТХа и помощник Аббаса Ахмед Мадждалани в комментарии AFP.

Что примечательно, с аналогичными обещаниями Аббас выступал неоднократно за последние годы, однако с 2006 года в ПА парламентских выборов не было.

"Он потребует, чтобы ООН предоставила международную защиту палестинцам в условиях оккупации", – добавил чиновник.


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