25.09 07:14 MIGnews.com

Конфликт Нетаниягу и Ганца может стоить премьерства обоим

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Высокая вероятность провала переговоров о формировании коалиции между руководством партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд", которые по итогам последних выборов получили наибольшее количество мест в Кнессете, может поставить крест на премьерских амбициях их председателей Бенни Ганца и Биньямина Нетаниягу соответственно.Об этом сообщается в аналитическом материале издания Haaretz.Дело в том, что у президента Израиля Реувена Ривлина, желающего любой ценой предотвратить третьи подряд выборы за год, есть возможность доверить формирование правительства и, соответственно, коалиции не лидерам крупнейших фракций, а некоей "темной лошадке", до сих пор в полный голос не заявлявшей о своих политических амбициях.Аналитики уверены, что камнем преткновения на пути к созданию правительства национального единства стали слишком разные взгляды на религию и построения государства. Ганц готов говорить о создании коалиции в такой конфигурации, которую поддерживает Авигдор Либерман, от чего категорически отказывается Нетаниягу, который боится потерять союзников по правому блоку.Стоит отметить, что главы обеих партий могли бы легко найти компромисс. Например, Ганц мог бы сослаться на главную цель – остановить попрание демократии и верховенства права со стороны Нетаниягу, который, в свою очередь, объяснил бы свои действия необходимостью любой ценой не допустить создания проарабского правительства.Тем не менее, переговоры с высокой долей вероятности обречены на провал. Даже если Нетаниягу и сможет выработать с Ганцем общую политическую повестку, то спор о том, кто заместит должность премьера первым – решения, скорее всего, вообще не имеет.Мало того, одной из главных причин победы Ганца на выборах стала мощнейшая оппозиция премьер-министру со стороны левого блока, что в случае его согласия на присоединение к правительству, рискует обернуться переворотом в "Кахоль Лаван".Любители же теорий заговора и вовсе уверены, что политический кризис с самого начала умело провоцировался силами Нетаниягу и Либерманом, чтобы обойти обещание экс-министра обороны, заявлявшего о готовности присоединиться только к коалиции, в которую помимо его партии "Исраэль Бейтейну" должны войти "Ликуд" и "Кахоль Лаван".Сам Либерман заявил, что считает склоки вокруг того, кто первым получит должность премьер-министра, слишком мелочной, чтобы провоцировать из-за них политический кризис. Вероятно, что он дожидался формального отказа Ганца работать в правительстве Нетаниягу, что освободило бы его от предвыборных обещаний и позволило вместе с премьер-министром сформировать из правых коалицию мечты.Исторически сложилось, что президент всегда поручал формировать правительство кандидату от партии, получившей большинство мест в парламенте, а значит мог получить наибольшее число рекомендаций от депутатов Кнессета.Результаты же последних выборов делают невыполнимым классический сценарий. Проблема в том, что самое большое представительство в Кнессете получил именно Ганц, а вот рекомендаций больше оказалось у Нетаниягу.Ситуацию ухудшает еще и тот факт, что в случае провала двухсторонних переговоров, ни одному из претендентов на кресло премьера скорее всего не удастся в одиночку сформировать коалицию, а значит, у Ривлина появится возможность назначить главой правительства кого-то третьего.Строго говоря, в случае, если назначенный президентом кандидат не справился со своей задачей, по конституции у Кнессета появляется право большинством голосов внести на рассмотрение президента другую кандидатуру на вакантный пост, которую тот обязан одобрить.А значит, шанс возглавить правительство есть у одного из 120 депутатов, который на данный момент не то, что не рассматривается в качестве реального претендента, а еще даже сам не догадывается о своем скором восхождении на политический Олимп.По сути, в составе обеих политических сил есть высокорейтинговые депутаты, выдвижение которых могло бы стать именно тем необходимым компромиссом. Например, "Ликуд" в качестве альтернативы Нетаниягу мог бы предложить кандидатуру Гидеона Саара, тем самым ликвидировав главное препятствие на пути к широкой коалиции с "Кахоль Лаван". Отказ же Ганца от притязаний на премьерство в пользу популярного однопартийца Габи Ашкенази, не только ускорит процесс формирования коалиции, но и бонусом вынудит Нетаниягу окончательно уйти из политики.Вдобавок, недавно начали появляться слухи, будто Ривлин всерьез подумывает доверить пост премьера Либерману, выбор в пользу которого хоть и может обернуться серьезным скандалом, но при этом позволит найти выход из политического кризиса.