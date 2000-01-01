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Айелет Шакед назвала дату депортации эритрейцев из Израиля 25.07 09:55   MIGnews.com

Айелет Шакед назвала дату депортации эритрейцев из Израиля

Депортация эритрейских мигрантов из Израиля на родину начнется тогда, когда Эритрея прекратит призывать новобранцев в армию на неопределенный срок, заявила министр юстиции Еврейского государства Айелет Шакед.

Глава Минюста сказала, что израильское правительство внимательно наблюдает за осуществлением перемирия между Эфиопией и Эритреей и надеется, что последняя прекратит призывать юношей в армию на неограниченный срок.

"Если после этого мирного соглашения требование о призыве отменят, Израиль сможет вернуть инфильтратов в Эритрею, что является отличной новостью для жителей южного Тель-Авива", - сказала она на съезде партии "Еврейский дом", который прошел в Тель-Авиве 24 июля.

Стоит отметить, что, по информации Reuters, во вторник эритрейские новобранцы из последнего призыва сказали своим родным, что их обещали держать не дольше 18 месяцев.

Однако с ссылкой на свои источники газета "Гаарец" пишет, что это обещание далеко от действительно, и, скорее всего, эритрейских нелегалов смогут депортировать из Израиля не ранее, чем через 2 года, когда у них на родине станет достаточно безопасно.

Напомним, что Эритрея и Эфиопия подписали соглашение о перемирии 10 июля, таким образом, положив конец двадцатилетнему конфликту.
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