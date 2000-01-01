26.07 07:07 MIGnews.com

Вышедший из тюрьмы Перец выступил перед депутатами (видео)

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Как стало известно, израильский певец Коби Перец впервые дал концерт после своего освобождения из тюрьмы. По сообщениям СМИ, исполнитель выступил на свадьбе Рона Яркони, советника по связям с прессой депутата Джеки Леви.Торжественное мероприятие состоялось во вторник, 24 июля. На церемонии бракосочетания прошла в Иерусалиме, присутствовали депутаты Кнессета, действующие и бывшие министры, представители израильского шоу-бизнеса и индустрии развлечений.Утоняется, что выступление Переца длилось 1 час 20 минут.