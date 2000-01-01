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Вышедший из тюрьмы Перец выступил перед депутатами (видео)26.07 07:07   MIGnews.com

Вышедший из тюрьмы Перец выступил перед депутатами (видео)

Как стало известно, израильский певец Коби Перец впервые дал концерт после своего освобождения из тюрьмы. По сообщениям СМИ, исполнитель выступил на свадьбе Рона Яркони, советника по связям с прессой депутата Джеки Леви.



Торжественное мероприятие состоялось во вторник, 24 июля. На церемонии бракосочетания прошла в Иерусалиме, присутствовали депутаты Кнессета, действующие и бывшие министры, представители израильского шоу-бизнеса и индустрии развлечений.

Утоняется, что выступление Переца длилось 1 час 20 минут.




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