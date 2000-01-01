Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












flickr/Dan25.07 20:35   MIGnews.com

Власти объявили о засухе в Негеве

Специальная комиссия министерства сельского хозяйства и налогового официально объявила 2018 год годом засухи в Негеве. Министр финансов Моше Кахлон подписал соответствующие рекомендации Комиссии по засухе и одобрил декларацию о засушливом году в этом регионе.

Об этом сообщают израильские СМИ в среду, 25 июля. Это означает, что отныне фермерам, работающим в Негеве, правительство Израиля будет выплачивать компенсацию за ущерб и убытки.

В частности, это касается тех фермеров, которые выращивают пшеницу, ячмень, нут, горох, рапс, овес, сафлор, вики и клевер.

Засуха в Негеве в этом году относительно сдерживаемая, и по мнению экспертов, обойдется властям в 3-4 миллиона шекелей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:17
Видео: эвакуация раненого солдата ЦАХАЛа
21:08
Эскалация в Газе: срочное совещание Либермана и Айзенкота
21:07
Falcon 9 совершил космический маневр
21:04
Палестинцы угрожают отомстить за "кровь детей Газы"
20:42
Раненый на границе солдат в стабильном состоянии
20:33
В Газе убиты четыре палестинца
20:13
F-35 против С-400
20:02
В Скопье прошли переговоры по присоединению Македонии к НАТО
19:54
Более ста человек стали жертвами теракта в Сирии
19:19
Абу Мазен: последний грош отдадим шахидам
18:58
Сирийская ракета взорвалась в Кинерете
18:50
Солдат ЦАХАЛа потеряла сознание от теплового удара
18:24
Сирена воздушной тревоги на Голанах
17:56
НДИ требует принять закон о смертной казни террористам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus