25.07 20:35 MIGnews.com

Власти объявили о засухе в Негеве

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Специальная комиссия министерства сельского хозяйства и налогового официально объявила 2018 год годом засухи в Негеве. Министр финансов Моше Кахлон подписал соответствующие рекомендации Комиссии по засухе и одобрил декларацию о засушливом году в этом регионе.Об этом сообщают израильские СМИ в среду, 25 июля. Это означает, что отныне фермерам, работающим в Негеве, правительство Израиля будет выплачивать компенсацию за ущерб и убытки.В частности, это касается тех фермеров, которые выращивают пшеницу, ячмень, нут, горох, рапс, овес, сафлор, вики и клевер.Засуха в Негеве в этом году относительно сдерживаемая, и по мнению экспертов, обойдется властям в 3-4 миллиона шекелей.