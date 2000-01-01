В Скопье прошли переговоры по присоединению Македонии к НАТО
В штаб-квартире НАТО в Скопье прошли переговоры македонского правительства с делегацией альянса во главе с представителем евроатлантического и глобального партнерства в отделе вопросов политики и безопасности Джеймсом Маккеем.
"Маккей отметил, что его визит имеет целью послать четкий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении и что в ближайшее время рабочие группы НАТО посетят нашу страну и вместе с национальными рабочими группами согласуют необходимые шаги и стандарты", - сообщили в пресс-службе правительства Македонии.
На данном этапе переговоров было проведено ознакомление правительства страны с процессами и процедурами на пути членства в Североатлантическом союзе, а также с обязательствами, которые должна выполнять республика, такими как завершение реформ в целях укрепления закона о названии, реформы в сфере обороны и сектора безопасности.
Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что начнут подготовку к членству Македонии в НАТО, не дожидаясь референдума об изменении названия, который осенью решило провести правительство в Скопье. Один из чиновников НАТО сообщил, что референдум не будет иметь решающего значения на пути Македонии в НАТО. Вскоре после этого руководство НАТО под главенствоваванием генерального секретаря Йенса Столтенберга пригласило Македонию на переговоры по присоединению к альянсу.