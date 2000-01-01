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25.07 17:56   MIGnews.com

НДИ требует принять закон о смертной казни террористам

Фракция "Наш Дом Израиль" требует, чтобы правительство незамедлительно приняло закон о смертной казни террористам. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в среду, 25 июля.

"Вместо того, чтобы безоговорочно поддержать законопроект НДИ о смертной казни террористам, кабинет министров в очередной раз решил спрятать голову в песок и ничего не предпринимать. Сколько можно торпедировать принятие этого закона, блокировать его продвижение бюрократическими процедурами и никому не нужными заседаниями? Как министры после этого могут смотреть в глаза людям, которые потеряли в терактах своих родных и близких? Партия НДИ требует снять все препятствия на пути утверждения закона о смертной казни террористам и принять его немедленно", - заявили в НДИ.

Напомним, в среду запланировано обсуждение законопроекта на заседании правительства.


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