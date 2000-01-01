"Ликуд" теряет поддержку электората

Если бы парламентские выборы в Израиле прошли сегодня, партия премьер-министра "Ликуд" сохранила бы статус самой большой в Кнессете, получив 30 депутатских портфелей – столько же, сколько имеет сейчас.
Такие результаты опроса, обнародованного израильским телевидением 24 июля, свидетельствуют о постепенном снижении популярности его политической силы. Так, если в апреле "Ликуду" прочили 35 мест, то в следующем месяце – уже 32.
На второе место по-прежнему выходит "Еш Атид" Яира Лапида, который может рассчитывать на 19 мест в парламенте. Замыкает тройку лидеров "Сионистский лагерь" с 15 мандатами.
Далее следуют Объединенный арабский список (12), "Еврейский дом" (8), "Яадут а-Тора", "Кулану", НДИ (по 7), Мерец, ШАС и партия Орли Леви-Абукасис (по 5 мест у каждой политсилы).
Напомним, что электоральный порог в Израиле составляет 3,25%. Именно столько (или больше) голосов на выборах необходимо набрать каждой партии, чтобы быть представленной в Кнессете.