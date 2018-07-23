25.07 13:02 MIGnews.com

Шели Яхимович: Главный раввин Иерусалима - гнусный гомофоб

הרב הראשי לירושלים, אריה שטרן, בהקלטה בלעדית נגד דרישת הקהילה הגאה בנושא הפונדקאות: "אף אחד לא מדבר על כך בעצם מגדלים פה ילדים שנכנסים לחיים מאוד מוזרים ולא טבעיים, בלי אבא ואמא. בהחלט יכול להיות שהילדים היו אומללים בסופו של דבר" @AkivaWeisz #חדשותהערב pic.twitter.com/WF7HE4ygbH — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская корпорация КАН опубликовала беседу главного раввина Иерусалима Арье Штерна с его учениками, в которой были затронуты темы суррогатного материнства и протестов секс-меньшинств.Раввин, комментируя протесты LGBT заявил: “Понятно, что есть запрет на все это в Торе, но это реальность, которая существует. Но никто об этом не говорит. На деле, эти дети будут расти в очень странной и неестественной жизни, без матери или отца. Совершенно ясно, что в конце концов эти дети будут несчастны. Это может стать причиной очень тяжелых проблем в их жизни”.Член Кнессета Шели Яхимович (Сионистский Лагерь) яростно атаковала раввина, сообщив жителям Израиля, что те в настоящий момент “переживают революцию”: “Тот факт, что наиболее гнусные гомофобы вышли на битву с тем, чтобы защитить их тьму от прогресса и просвещения - свидетельство интенсивности той революции, которая здесь происходит”.Твит Яхимович породил массивную негативную реакцию - большинство комментариев в ее твиттер-аккаунте негативны. Пользователи напоминают ей, что когда тот же закон о суррогатном материнстве выставлялся на голосование в первый раз в 2014 году, она и большинство ее соратников по “революции” воздержались или вовсе не пришли на голосование.