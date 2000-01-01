25.07 14:10 MIGnews.com

Nord Stream 2: начались работы под Люблином

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Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию.Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб, пишет SubSeaWorldNews.Сооружение газопровода Северный поток - 2, против которого резко возражают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.