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Данон о сбитом Су-22: любая страна поступила бы так же 25.07 12:47   MIGnews.com

Данон о сбитом Су-22: любая страна поступила бы так же

Израильские военные пытались выйти на связь с пилотом сирийского истребителя Су-22, нарушившего воздушное пространство Еврейского государства 24 июля, а когда тот не ответил, сбили его самолет, утверждает посол Израиля в ООН Дани Данон.

На ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку он заявил, что солдаты ЦАХАЛа "наблюдая, как самолет пересек границу, несколько раз пытались с ним связаться, но ответа так и не последовало".

Напомним, что арабы утверждают, что "Сухой" был сбит над Сирией, тогда как в Армии обороны Израиля настаивают на том, что истребитель успел пролететь в общей сложности около двух километров в израильском воздушном пространстве.

"У нас не было времени ждать, чтобы увидеть реальные намерения пилота. Именно так в подобной ситуации поступила бы любая другая страна", - добавил Данон.

Израильский дипломат заверил в том, что его страна не стремится к эскалации в регионе.

"Единственное, что мы можем сделать – защитить наших граждан. Израиль не потерпит никакого нарушения своего суверенитета – ни со стороны Сирии, ни Газы, ни любого другого врага, угрожающего нашей безопасности", - резюмировал Данон.

Напомним, что в результате случившегося один из пилотов – полковник Омран Мари – погиб. Террористы "Исламского государства" утверждают, что его тело находится у них.


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