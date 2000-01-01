Данон о сбитом Су-22: любая страна поступила бы так же
Израильские военные пытались выйти на связь с пилотом сирийского истребителя Су-22, нарушившего воздушное пространство Еврейского государства 24 июля, а когда тот не ответил, сбили его самолет, утверждает посол Израиля в ООН Дани Данон.
На ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку он заявил, что солдаты ЦАХАЛа "наблюдая, как самолет пересек границу, несколько раз пытались с ним связаться, но ответа так и не последовало".
Напомним, что арабы утверждают, что "Сухой" был сбит над Сирией, тогда как в Армии обороны Израиля настаивают на том, что истребитель успел пролететь в общей сложности около двух километров в израильском воздушном пространстве.
"У нас не было времени ждать, чтобы увидеть реальные намерения пилота. Именно так в подобной ситуации поступила бы любая другая страна", - добавил Данон.
Израильский дипломат заверил в том, что его страна не стремится к эскалации в регионе.
"Единственное, что мы можем сделать – защитить наших граждан. Израиль не потерпит никакого нарушения своего суверенитета – ни со стороны Сирии, ни Газы, ни любого другого врага, угрожающего нашей безопасности", - резюмировал Данон.