"Матка - каждому гею"

Израильская писательница Галит Дистель Этебарьян опубликовала в газете Исраэль Ха-Йом разгромный обзор последних протестов общины LGBT в Израиле.
Либеральный и просвещенный Израиль высыпал на улицы и площади ради того, чтобы защитить естественное и историческое право LGBT на родительство. Делая это, либеральный и просвещенный Израиль, уже по традиции, поместил права женщины на самое дно пищевой цепочки.
Это уже стало проверенным правилом: каждый раз как этот специфический сектор начинает кричать о том, как он “слаб” от женщин просят подвинуться в сторонку. Права женщин топчут те, кто претендует на роль их главного защитника.
С тем, чтобы понять насколько откровенно все делается в Израиле, следует признать несколько фактов о суррогатном материнстве: большинство стран Западной Европы, а также Австралия, Канада и Соединенные Штаты сделали то, что давным-давно следует сделать в Израиле - а именно, просто запретили коммерческое суррогатное материнство. Суррогатное материнство влечет за собой эксплуатацию женщин и представляет собой отвратительную торговлю человеческими существами и человеческими органами. Западный мир уже дал на это ответ.
Многие суррогатные матери, уже начавшие процесс из экономических соображений, осознали, что он не ограничивается “арендой матки”. Гормоны и процедуры во время беременности, вместе с привязанностью к зародышу, стали причиной стресса для многих. Именно поэтому они нуждаются в постоянном психологическом сопровождении - вплоть до родильной палаты.
Сама идея того, что тело женщины может служить лишь в качестве приемника арендной платы, инкубатора эмбрионов - настоящий пик аннулирования женщины. Суррогатная мать прекращает быть субъектом и превращается механический объект, инкубатор, машину.
Ситуация с суррогатными матерями из стран третьего мира попросту ужасна. Зачастую родственники понуждают их к “добровольному” материнству. Они зачастую живут вместе с другими такими же несчастными, никто не оказывает им никакой психологической помощи до того момента, как они доставят ребенка западной чете с толстым кошельком.
Только в Израиле тьма превратилась в свет, а свет - во тьму. Борющиеся “за права на родительство” сексуальные меньшинства дали ясно понять всем право гея на то, чтобы стать родителем пересиливает право женщины быть человеческим существом. Один из постеров на демонстрации LGBT выразил это чрезвычайно ясно: “Каждому гею - матку”.
Когда и как Израиль превратился в остров анти-феминистской отсталости под маской просвещенного либерализма?
Ответ, как всегда, лежит в представительства феминизма в Кнессете. Раз за разом эта банда использует демагогию - будь то “мятеж мини-юбок” или “бунт высоких каблуков” в качестве популистской дымовой завесы за которой скрывается правда. И правда в том, что эти члены Кнессета бросают женщин не моргнув глазом - в особенности там, где женщины нуждаются в реальной защите. Примером может послужить бурная деятельность секретаря фракции "Сионистский Лагерь" в Кнессете Мирав Мхаэли. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Срам и влагалище. Член Кнессета требует отмены института семьи".
Это совершенно ясно по тому предпочтению, которое члены Кнессета отдают “правам беженцев” над правом женщин южного Тель-Авива на жизнь без страха и домогательств. Это отражается в их пронзительном молчании о сексуальных домогательствах палестинских террористов в отношении работниц ШАБАСа. Права террористов, по всей видимости, важнее прав унижаемых ими женщин - “представительниц оккупации”. И этим снова плюют нам в лицо - отдавая предпочтение сексуальным меньшинствам и потакая торговле женщинами и женскими органами.
Депутаты Кнессета Став Шафир и Лици Ливни поддерживают “борьбу за права LGBT” - и тем самым доказывают, что если слов “феминизм” само по себе не является грязным, то выражение “израильский феминизм” определенно запятнано.