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Израиль: 38% возбужденных дел закрывается через месяц 25.07 10:39   MIGnews.com

Израиль: 38% возбужденных дел закрывается через месяц

Офис государственного прокурора Израиля опубликовал отчет об итогах работы за 2017 год.

В прокуратуру было передано 35 076 дел. По 70% дел решение было принято в течение месяца.

61% жалоб подается женщинами - главным образом - на сексуальные атаки и насилие.

39% рассмотренных дел - о насилии, 15% - преступления на сексуальной почве, 11% - мошенничество и аферизм, 7% - преступления против собственности.

В 38% случаев было принято решение о закрытии дел - в связи с недостаточными доказательствами, отсутствием вины или неоправданными обстоятельствами.

82% рассмотренных дел закончились полным или частичным осуждением подозреваемых. 3% дел закончились полным оправданием, 7% подозреваемых признаны виновными в совершении вменяемого им деяния, но не осуждены (“и-аршаа”).
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