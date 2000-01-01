Либерман надеется на закон о казни террористов

Министр обороны Авигдор Либерман выразил надежду, что члены министерской комиссии по вопросам безопасности Израиля поддержат законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.
"Наконец-то, будет принят закон, предусматривающий смертную казнь для террористов. Я уверен, что мои коллеги-министры понимают, что нам нужно применять все возможные средства в нашей войне против террора", - сказал на сегодняшнем заседании комиссии министр.
"Убивший семью террорист не должен оказаться у себя дома. В нашей войне против террора у нас нет никаких причин быть более снисходительными, чем США и Япония", - цитирует его "Аруц Шева".
В среду запланировано обсуждение законопроекта на заседании правительства.