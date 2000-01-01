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Либерман надеется на закон о казни террористов 25.07 10:54   MIGnews.com

Либерман надеется на закон о казни террористов

Министр обороны Авигдор Либерман выразил надежду, что члены министерской комиссии по вопросам безопасности Израиля поддержат законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов.

"Наконец-то, будет принят закон, предусматривающий смертную казнь для террористов. Я уверен, что мои коллеги-министры понимают, что нам нужно применять все возможные средства в нашей войне против террора", - сказал на сегодняшнем заседании комиссии министр.

"Убивший семью террорист не должен оказаться у себя дома. В нашей войне против террора у нас нет никаких причин быть более снисходительными, чем США и Япония", - цитирует его "Аруц Шева".

В среду запланировано обсуждение законопроекта на заседании правительства.

Стоит отметить, что за смертную казнь выступают и многие родственники погибших солдат. В частности - родные сержанта подразделения "Дувдеван" Ронена Любарски.

Кроме того, активными сторонниками введения смертной казни являются члены движения "Оцма Йегудит" и его лидер, экс-депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир.
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